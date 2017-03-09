Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку

17:32, 09 марта 2017, ПАИ

Руководитель псковской общественной организации «Дети – наше будущее» Светлана Петрова поддержала инициативу региональных властей по поддержке семей, решивших завести первого ребёнка. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Инициатива хорошая, я двумя руками за. Молодые семьи поддерживать надо, - заявила Светлана Петрова. - Хорошо бы, чтобы с помощью этой единовременной выплаты молодая семья могла бы купить «стартовый пакет» для новорождённого: кроватка, коляска, пелёнки-распашонки, а также покрыть первый взнос за ипотеку. Это была бы очень хорошая идея. Одно дело за своё жильё платить, а другое - снимать. А у нас, как известно, 80% молодых семей вынуждены снимать квартиры».

Напомним, губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал дать поручение по поводу введения меры социальной поддержки при рождении первого ребенка. Об этом он сообщил сегодня на заседании коллегии регионального управления социальной защиты населения. Рассматривается как финансовая поддержка семей, где появился первенец, так и выделение им земельных участков.