Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест

15:27, 10 марта 2017, ПАИ

Глава администрации Пскова Игорь Калашников предложил организовать на стадионе «Машиностроитель» парковку на 300 мест, чтобы решить проблему с отсутствием мест на улице Кузнецкой. Об этом он заявил на совещании по ситуации с ремонтом дорог в областном центре 10 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе совещания начальник областного УГИБДД Анатолий Ефимов напомнил, что поступает множество жалоб на отсутствие парковочных мест на улице Кузнецкой.

«А для чего у нас комиссия по организации дорожного движения? Ну, вынесите на комиссию, предложите варианты», - рекомендовал губернатор Псковской области Андрей Турчак.