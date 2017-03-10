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Общество

Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест

Глава администрации Пскова Игорь Калашников предложил организовать на стадионе «Машиностроитель» парковку на 300 мест, чтобы решить проблему с отсутствием мест на улице Кузнецкой. Об этом он заявил на совещании по ситуации с ремонтом дорог в областном центре 10 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе совещания начальник областного УГИБДД Анатолий Ефимов напомнил, что поступает множество жалоб на отсутствие парковочных мест на улице Кузнецкой.

«А для чего у нас комиссия по организации дорожного движения? Ну, вынесите на комиссию, предложите варианты», - рекомендовал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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