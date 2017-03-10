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Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию

Псковский городской суд отказал Наталье Вдовиной в удовлетворении иска к администрации Псковской области о восстановлении в должности председателя регионального госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды. 

Напомним, с соответствующим заявлением она обратилась в суд 9 января. 

2 декабря 2016 года по результатам служебной проверки, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора, Наталья Вдовина была уволена с поста председателя комитета «в связи с утратой доверия». Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений. В частности выяснилось, что она сокрыла факты конфликта интересов при сопровождении инвестиционного проекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» ООО «Торговый дом «Кутекром», которым руководил Юрий Гуков. При этом до поступления на госслужбу г-жа Вдовина работала на г-на Гукова.

Проверка установила, что в период 2015-2016 годов заявки инвестпроекта неоднократно направлялись и находились на рассмотрении в госкомитете по природопользованию. При этом договоры аренды лесных участков, находящихся в госсобственности, с ООО «Торговый дом «Кутекром» были заключены в ноябре 2016 года задним числом. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «Кутекром» Юрия Гукова, которое было возбуждено в октябре 2016 года по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ, было установлено, что к заявке инвестора для подтверждения наличия собственных и привлекаемых для реализации инвестпроекта средств прилагались поддельные документы. 

Добавим, на должность председателя госкомитета Наталья Вдовина была приглашена как представитель общественного движения «Свободный берег», которая к моменту назначения была депутатом Псковской городской Думы.

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