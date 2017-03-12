Георгий Василевич поздравил коллег и друзей с 95-летием Пушкинского заповедника

13:53, 12 марта 2017, ПАИ

С 95-летием Пушкинского заповедника в канун годовщины со дня его образования, 17 марта, друзей, коллег, музейных работников и всех жителей Пушкиногорья поздравил директор музея, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии России, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Георгий Василевич. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В своём поздравлении, полный текст которого опубликован на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», он подчеркнул, что в то время, когда стремительно меняются образ жизни и язык искусства, лавинообразно растут информационные потоки, неизменным должно оставаться служение памяти Пушкина, служение русскому поэтическому слову, красоте и гармонии родной земли. «Музейное творчество — торжество невозможного, — убеждён Георгий Василевич, ведь оно есть — …сохранение смысла прожитой на земле человеческой жизни, великой и малой, гениальной и обыденной, постижение бесконечной глубины уроков, становящихся тканью легенд, романов, поэзии, музейного рассказа».

Он также напомнил о том, что 2017 год богат на «круглые даты» и юбилеи. Помимо 95-летия «Михайловского» в этом году исполняется 100 лет со дня «…Великой Русской Революции, трагического и до конца ещё не оценённого события, изменившего весь мир». Кроме того, добавил директор Пушкинского заповедника, это год двухсотлетия первого приезда А. С. Пушкина в Михайловское и первых стихотворений, написанных поэтом в псковском уголке; год столетия со дня рождения Василия Звонцова — выдающегося русского и советского художника-графика, друга музея и соратникам легендарного послевоенного директора С. С. Гейченко, 50-летия проиллюстрированной им книги «А. С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» — издания, ставшего знаковым для музея.

Помимо этого, в наступившем году исполняется 70 лет со дня восстановления «Домика няни» в Михайловском, 55 лет — со дня открытия музея в Тригорском и 40 — в Петровском, 60 лет — с начала сотрудничества Пушкинского заповедника и Академии художеств, 20 лет со дня проведения первых музейных чтений памяти С. С. Гейченко и так далее.

Напомним также, что в день рождения музея в Пушкинских Горах, в Научно-культурном центре пройдёт ряд праздничных событий. Жителей и гостей Святогорья ждёт концерт народного артиста России Олега Погудина, выставка работ, подготовленных мастерицами из квилт-студии «Гатчина», Всероссийская научная конференция «Музей и дети».