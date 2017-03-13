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Общество

Глава Минтруда раскритиковал предложение заменить маткапитал ежемесячными выплатами

Глава Министерства труда РФ Максим Топилин заявил, что введение вместо материнского капитала ежемесячных выплат за ребенка окажется значительно дороже существующей системы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры», - сказал Максим Топилин.

Он  обратил внимание на то, что материнский капитал направлен, прежде всего, на стимулирование рождаемости, поддержка семьи вторична.

Ранее депутат Госдумы РФ от «Единой России» Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили ввести гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала в виде ежемесячных выплат на ребенка.

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