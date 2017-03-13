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Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове

В ближайшее время будет создан попечительский совет ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове c 29 июня по 2 июля 2019 года. Об этом 13 марта на оргкомитете заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, сообщается на сайте кабинета министров.

Вице-премьер также поручила продолжить работу по обеспечению доступности всех объектов этого международного фестиваля для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что программа Ганзейских дней, утверждённая Правительством, предусматривает проведение 39 мероприятий в сфере культуры и туризма, физической культуры, массовых коммуникаций, образования и науки.

Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в России во второй раз. Впервые они состоялись в 2009 году в Великом Новгороде.

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