Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове

16:15, 13 марта 2017, ПАИ

В ближайшее время будет создан попечительский совет ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове c 29 июня по 2 июля 2019 года. Об этом 13 марта на оргкомитете заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, сообщается на сайте кабинета министров.

Вице-премьер также поручила продолжить работу по обеспечению доступности всех объектов этого международного фестиваля для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что программа Ганзейских дней, утверждённая Правительством, предусматривает проведение 39 мероприятий в сфере культуры и туризма, физической культуры, массовых коммуникаций, образования и науки.

Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в России во второй раз. Впервые они состоялись в 2009 году в Великом Новгороде.