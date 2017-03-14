СМИ сообщают о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в Сочи

09:45, 14 марта 2017, ПАИ

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, разбился в результате попытки пилота посадить его на воду. К такому выводу пришла комиссия, расследовавшая причины катастрофы.

Изучение параметрического самописца и 3D-моделирование полета Ту-154, разбившегося в декабре 2016 года после вылета из Адлера, показало, что самолет не падал в море, как предполагалось ранее. Машина не теряла скорость, не входила в штопор, полет проходил в штатном режиме, сообщает газета «Коммерсантъ».

После отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 км/ч. После этого командир экипажа Роман Волков по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина десять секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.



По одной из версий, причиной подобного поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве. Проигнорировав показания приборов, пилот мог довериться физиологическим ощущениям и ориентироваться по звездам, которые были как сверху, так и снизу, в виде отражений на поверхности воды. Возникшая же при ускорении перегрузка могла вызвать у него иллюзию набора высоты, в то время как самолет плавно снижался.