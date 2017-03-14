16
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
11:28
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
10:35
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
21:27
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу
Еще новости
Политика

Секретарь «Единой России» Пскова: Все участники предварительного голосования будут в равных условиях

Всех участников предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы поставят в равные условия, преференций ни у кого не будет. Об этом заявил секретарь Псковского городского местного отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский на брифинге 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский поблагодарил секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Котова, «который поддерживает эту позицию и помогает обеспечить открытость и легитимность процедуры предварительного голосования в Пскове».

«Мы рассчитываем, что предварительное голосование позволит максимально привлечь к этой процедуре жителей города», - отметил Иван Цецерский. Он сообщил, что при организации голосования будут учитываться опыт и практика проведения дебатов 2016 года.

Александр Котов добавил, что вся информация о проведении предварительного голосования размещена на сайте регионального отделения «Единой России».

Версия для печати
Комментарии: 16 Обсудить >>>

Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 20
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу
06 марта 2017
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу 38
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа
05 марта 2017
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа 5

Идет загрузка...