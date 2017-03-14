Секретарь «Единой России» Пскова: Все участники предварительного голосования будут в равных условиях

12:44, 14 марта 2017, ПАИ

Всех участников предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы поставят в равные условия, преференций ни у кого не будет. Об этом заявил секретарь Псковского городского местного отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский на брифинге 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский поблагодарил секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Котова, «который поддерживает эту позицию и помогает обеспечить открытость и легитимность процедуры предварительного голосования в Пскове».

«Мы рассчитываем, что предварительное голосование позволит максимально привлечь к этой процедуре жителей города», - отметил Иван Цецерский. Он сообщил, что при организации голосования будут учитываться опыт и практика проведения дебатов 2016 года.

Александр Котов добавил, что вся информация о проведении предварительного голосования размещена на сайте регионального отделения «Единой России».