Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве

14:44, 14 марта 2017, ПАИ

Псковская область заняла 1-е место по росту производства продукции животноводства и 2-е место по росту производства сельскохозяйственной продукции в РФ в 2016 году. Об этом, ссылаясь на доклад министра сельского хозяйства Александр Ткачёва, сообщил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев.

Отметим, что министр выступил с сообщением на заседании фракции «Единая Россия» по вопросам агропромышленного комплекса. По словам главы ведомства, рост сельхозпроизводства в России достиг почти 5%. Особенно ощутим рост по зерновым культурам. Он отметил, что российский АПК превратился в один из драйверов роста экономики.

Александр Ткачёв также сообщил, что в единую субсидию для регионов «погружена грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперации». «Эти меры поддержки тоже пользуются повышенным спросом в регионах. В очереди на получение грантов стоят порядка 7 тысяч фермерских хозяйств и сотни кооперативов. Дополнительная потребность на гранты малым формам составляет 12,5 млрд рублей. Пока на гранты предусмотрено направить 8 млрд рублей из федерального бюджета - более 20% единой субсидии. Считаю, что при корректировке бюджета 2017 года необходимо предусмотреть возможность выделения дополнительных средств на единую субсидию хотя бы в объеме 10 млрд рублей», - заявил министр.

Он также напомнил, что фермеры производят 12% от общего объёма сельхозпроизводства. «Мы зафиксировали в правилах, что 20% общего объема льготных кредитов в каждом регионе будет направлено малым формам хозяйствования. Это 4 млрд рублей, то есть в 2 раза больше объема субсидий, направленного в прошлом году на поддержку кредитования фермеров», - подчеркнул Александр Ткачёв.

Министр также подробно остановился на льготном кредитовании сельхозпроизводителей, о приоритете, который касается ввода в оборот сельскохозяйственных земель, на развитии мелиорации и поддержке жителей села, также рассказал о мероприятия по подготовке и привлечению кадров в АПК.