5 способов развития бизнеса при помощи мобильного приложения

15:11, 14 марта 2017, ПАИ

С недавних пор все самые актуальные, важные и интересные новости Пскова и Псковской области, собранные журналистами Псковского агентства информации, теперь можно узнать с помощью мобильного приложения «МОЙ ПСКОВ». Напомним, на главной странице приложения пользователям доступны анонсы информационных сообщений ПАИ, ознакомившись с которыми они могут перейти по ссылкам на сайт агентства. Однако приложение полезно не только тем, кто хочет быть в курсе последних событий. С его помощью вполне можно продвигать свой бизнес! Давайте рассмотрим пять способов, с помощью которых можно это делать.

1. Повышение узнаваемости компании в Пскове

Так как логотип и рекламный слоган вашей компании будут присутствовать на экране мобильных телефонов ваших клиентов, то для них будет просто невозможно забыть о вас тогда, когда им понадобятся ваши товары или услуги. Если вы хотите практически раскрутить свой бренд и привлечь потенциальных клиентов, то мобильное приложения — это самый постой и недорогой способ улучшить имидж и повысить репутацию вашей компании на рынке. И не забудьте, что ваши конкуренты, скорее всего, еще не воспользовались этой возможностью, поэтому вы получаете неоспоримое преимущество перед ними.

2. Улучшение качества обслуживания клиентов

Ваши клиенты, несомненно, будут рады возможности с помощью мобильного приложения «Мой Псков» получить доступ к вашим товарам и услугам в любое время и в любом месте, даже буквально на ходу — в пробке, в очереди, на улице. Если у вас нет круглосуточной «горячей линии», то приложение может включать в себя функцию связи с вами и днем и ночью И все это клиенты могут получить, даже не заходя на ваш сайт — и они не смогут не оценить такую заботу о них по достоинству.

3. Предоставление отличного маркетингового инструмента

Мобильное приложение «Мой Псков» — это нечто большее, чем просто набор функций, удобных для клиентов. Это прекрасный рекламный инструмент. Например, можно интегрировать приложение с различными социальными сетями. И тогда одним нажатием пальца ваши пользователи будут делиться со своими друзьями отзывами о вашей компании, а вы будете получать практически бесплатную рекламу. А использование пуш-уведомлений позволит вам практически мгновенно сообщить своим пользователям о специальных предложениях, акциях и мероприятиях.

4. Увеличение числа клиентов

Помните, что современные потребители находятся в постоянном движении, ощущают постоянную нехватку времени и при этом испытывают пристрастие к различным мобильным гаджетам. Если вы с помощью мобильного приложения «Мой Псков» поможете им сэкономить время, получить доступ к необходимым им прямо сейчас сервисам, товарам, услугам, то они с радостью будут рекомендовать вас своим друзьям и знакомым. Мобильное приложения, принося пользу вашим клиентам, будет как вирус распространяться среди пользователей мобильных устройств, увеличивая число ваших покупателей.

5. Возможность сделать ваш бизнес более доходным

Мобильное приложение «Мой Псков» позволяет заказывать товары и услуги. Это будет еще одним каналом получения вами доходов, помимо сайта или традиционного магазина. Например, ваши клиенты с помощью нескольких кликов могут заказать столик в вашем кафе, забронировать билеты на концерт, приобрести ваши товары или услуги. Естественно, что при необходимости выбирать, кому отдать предпочтение, потребители при прочих равных условиях выберут того, с кем им удобнее иметь дело. А что удобнее - звонить по телефону, рыться на сайтах, ехать на другой конец города в магазин за нужным товаром, или взять в руки мобильный телефон, открыть любимое приложение «Мой Псков» и получить желаемый результат буквально за несколько прикосновений к экрану? Ответ очевиден.

Многим владельцам бизнеса еще только предстоит узнать и оценить те огромные преимущества, которые дает использование мобильного приложения «Мой Псков» с точки зрения эффективности, конкурентоспособности и клиентоориентированности их компаний. Вы уже задумывались над стратегией развития своего бизнеса? Может, именно наше городское мобильное приложение - и есть ответ на ваш вопрос?!

Ну а если все еще не скачали приложение, то срочно устанавливайте его себе на телефон и будьте в курсе всех событий города! Скачать его можно в Google Play и App Store.