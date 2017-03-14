Экс-депутат Госдумы от Псковской области написал книгу о русофобии

16:26, 14 марта 2017, ПАИ

Вышла в свет новая книга Владимира Никитина «Русофобия: суть и методы сдерживания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре движения «Патриоты Псковского края».

В книге утверждается, что впервые термин «русофобия» появился в 1867 году, однако она «проявилась уже на рубеже 3-2 тысячелетий до нашей эры». Кроме того, «в книге четко обозначены семь шагов для сдерживания внешней и внутренней русофобии и показан исторический опыт борьбы с этим злом в виде метода жития по-русски Ведической Руси, державно-добродетельного метода Святой Руси, православно-евразийского метода князя А. Невского, научно-просветительского метода М. В. Ломоносова, «ядерного» метода Д. И. Менделеева, вождистско-волевого метода Сталина, протестно-созидательного метода КПРФ», – говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, что Владимир Никитин был депутатом Государственной Думы РФ второго (1995-1999), третьего (1999-2003), четвёртого (2003-2007), пятого (2007-2011) и шестого созывов (2011-2015, досрочно сложил полномочия), в 1990-1991, 1995-2005, 2008-2012 годах занимал пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ. В 2000-2013 годах возглавлял центральную контрольно-ревизионную комиссию КПРФ. В настоящее время руководит созданным при КПРФ движением «Русский лад».

В 2002 оду вышла в свет книга Владимира Никитина «Заговор против человечества». В ней речь шла о деятельности тайных международных обществ, самое могущественное из которых – «Комитет трехсот».