Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта

08:42, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, пишет сalend.ru.

Проведение этого Дня решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: на возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей, здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причём мероприятия каждый год посвящены определённой теме, которую определяет Всемирная организация союзов потребителей. Эта независимая некоммерческая организация ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. Всемирная организация союзов потребителей представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В документе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав. Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей, созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений — большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь.

Также в последние годы в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные управления Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во многих российских городах специалисты этого органа проводят «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.