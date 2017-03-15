Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой

09:25, 15 марта 2017, ПАИ

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, он полностью признал свою вину и способствовал раскрытию единственного инкриминированного ему эпизода.

По словам адвоката Аникеева, он также будет ходатайствовать о рассмотрении дела в суде в особом порядке, то есть без исследования доказательств. В этом случае по закону ему не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимальной санкции, которая составляет пять лет.

Напомним, лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев был задержан спецслужбами на территории Невельского района Псковской области в октябре 2016 года.

Хакерская группировка «Анонимный интернационал», больше известная как «Шалтай-Болтай», стала широко известна после того, как 31 декабря 2013 года опубликовала новогоднее обращение президента до того, как оно вышло в телевизионный эфир. После этого хакерами была выложена переписка заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, вскрыт «твиттер» премьера Дмитрия Медведева, обнародована переписка помощника российского президента Владислава Суркова, а также переписки ряда крупных чиновников и бизнесменов.

В рамках расследования деятельности «Шалтая-Болтая» были арестованы 6 человек, в том числе один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.