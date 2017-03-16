По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело

10:48, 16 марта 2017, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам средств массовой информации о неоказании помощи пожилой женщине в Новоржевском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 5 марта в отделение скорой помощи ГБУЗ «Пушкиногорская центральная районная больница» поступило сообщение, что требуется медицинская помощь пожилой женщине в одной из деревень Новоржевского района. Однако медицинские работники приехали только на следующее утро, когда получили сообщение о смерти женщины.

Изучение речевых регистраторов показало, что накануне вечером бригада Скорой помощи вызывалась дважды, однако оба этих сообщения были проигнорированы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.