0
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Еще новости
Происшествия

По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам средств массовой информации о неоказании помощи пожилой женщине в Новоржевском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 5 марта в отделение скорой помощи ГБУЗ «Пушкиногорская центральная районная больница» поступило сообщение, что требуется медицинская помощь пожилой женщине в одной из деревень Новоржевского района. Однако медицинские работники приехали только на следующее утро, когда получили сообщение о смерти женщины.

Изучение речевых регистраторов показало, что накануне вечером бригада Скорой помощи вызывалась дважды, однако оба этих сообщения были проигнорированы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5

Идет загрузка...