Администрация Псковской области и холдинг «ЛУГ» подписали беспрецедентное инвестиционное соглашение

18:05, 16 марта 2017, ПАИ

Администрация Псковской области и группа компаний «ЛУГ» Яна Лузина подписали беспрецедентное инвестиционное соглашение, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания регионального Совета по инвестициям, которое проходит сегодня, 16 марта.

Проект предполагает строительство жилых домов в микрорайонах Пскова №№ 14 и 15. Объем инвестиций, которые будут вложены в проект, составляет 3,7 млрд рублей. Инвестиционный проект рассчитан на срок до 2027 года.

«Для нас это важный проект, который направлен на реализацию поручения президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Регион в данном случае подставляет плечо поддержки администрации Пскова», - прокомментировал заключенное соглашение губернатор Псковской области Андрей Турчак. Поясним, что по условиям соглашения планируется выделить порядка 100 квартир для жителей расселяемых домов. Кроме того, инвестор обязуется построить в микрорайоне детский сад на 140 мест.

Глава холдинга «ЛУГ» Ян Лузин, в свою очередь, отметил, что проект является очень масштабным как для компании, так и для региона. «Надеюсь, он поможет псковичам и станет примером по привлечению частных инвестиций», - добавил он. По его словам, квартиры, которые муниципалитет получит авансом от холдинга, могут пойти на расселение ветхого жилья, а освободившиеся участки муниципалитет сможет выставить на аукцион и использовать для реализации новых проектов.

Отметим, холдинг «ЛУГ» был выбран администрацией региона в качестве партнера для реализации масштабного инвестиционного проекта благодаря его надежности: группа компаний «ЛУГ» занимает первое место среди застройщиков региона в Едином реестре застройщиков РФ, созданном при поддержке Национального объединения застройщиков жилья, по объемам текущего строительства и ввода жилья.