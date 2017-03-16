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Общество

В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по сообщению средств массовой информации, а также по результатам рассмотрения материала органов внутренних дел о нападении на водителя скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 10 марта 2017 года бригада скорой медицинской помощи прибыла к одному из домов в деревне Родина Псковского района, где стало плохо беременной женщине.

После принятия решения о ее госпитализации, агрессивно настроенный сожитель пациентки попытался воспрепятствовать этому. В результате его действий пострадал водитель скорой помощи. С переломом костей носа и сотрясением головного мозга он был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.

В настоящее время произведено процессуальное задержание предполагаемого злоумышленника. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему обвинение.

Подобные факты будут получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, поскольку человек, причиняющий вред сотрудникам скорой помощи, вредит не только им, но и больным людям, которые соответственно лишаются возможности получить своевременную медицинскую помощь.

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