Псковичи могут получить бесплатный билет на концерт Ани Лорак

10:03, 17 марта 2017, ПАИ

С 17 по 27 марта при покупке одного билета на концерт певицы Ани Лорак в Пскове второй можно получить в подарок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что 28 марта в 19:00 в Ледовом дворце Пскова состоится концерт певицы Ани Лорак, под названием - «Каролина». Шоу уже было представлено в других городах России, в ОАЭ, Германии, Латвии, Эстонии, Молдове, Казахстане, Азербайджане.

Предложение распространяется на билеты по цене 2500 рублей. Билеты на концерт можно приобрести в рамках специального предложения только в кассах БКЗ филармонии, гипермаркета «Империал» и Ледового дворца.