20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»

14:48, 17 марта 2017, ПАИ

20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ». Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Псковской области совместно с администрацией Псковской области, группой компаний «Ресторанный партнер», ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» и бюро путешествий «Континент».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, целью мероприятия является обмен опытом в области гастрономического туризма, развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, оказания услуг общественного питания и производства пищевых продуктов, а также формирования путей экономического продвижения региона и страны в целом за счет развития данных направлений.

Форум призван стать постоянной дискуссионной площадкой для обсуждения тенденций развития гастрономического туризма и этно-гастрономической сферы бизнеса.

В деловой программе Форума предусмотрено пленарное заседание, на котором будут обозначены основные тенденции развития этно-гастрономического направления в экономике и туризме, и работа экспертных панелей по следующим направлениям:

‑ «Брендинг регионов. Особенности разработки и развития гастрономических брендов»;

‑ «Технологии создания гастрономических маршрутов и объектов этно-гастрономического туризма»;

‑ «Развитие гастрономического туризма за счет использования ресурсов фермерских хозяйств»;

‑ «Местная кухня как основа развития гастрономического туризма региона (страны)».

В ходе мероприятия состоится презентация гастрономических и туристских брендов экспертному и потребительскому сообществу (в том числе дегустации) и гастрономический тур по объектам общественного питания Пскова.

Кроме того, 22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» пройдет Туристская ярмарка «Время отдыхать!», на которой будет представлен туристский потенциал Псковской области и всевозможные предложения по отдыху и путешествиям для гостей и жителей региона. Ярмарка станет также одной из площадок праздника Псковского пирога, который впервые состоялся в Пскове в апреле прошлого года.

Сопровождать международный этногастрономический форум «Вкус без границ» будет гастрономическая неделя, которая пройдёт в Пскове с 17 по 23 апреля, с участием шеф-поваров из Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии, Латвии.

Стартовала заявочная кампания на участие в форуме. Справки по телефону +7(8112) 62 25 38.

Подробности о форумах 2015 и 2016 года можно прочесть в лонгридах здесь и здесь.