Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией

13:46, 18 марта 2017, ПАИ

Третью годовщину со дня воссоединения Крыма с Россией отметили сегодня, 18 марта, в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в центре Пскова в этот день собрались жители и гости города, представители различных политический партий, общественных и молодежных объединений.

Вместе с псковичами участие в празднике приняли губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Иван Цецерский. Они общались и фотографировались с горожанами.

В 12:00 на территории Детского парка начали работу две концертных площадки, где проходили выступления творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов центра «Бригантина» и театра спортивных миниатюр «Уникс», интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный духовой оркестр 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, ансамбль «Голубые молнии», ансамбль русской песни «Забава», талантливые чтецы и вокалисты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

У Церкви Василия на горке псковичи фотографировались с «вежливыми людьми».

С 11:00 до 17:00 работает выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции развернулась ярмарка выходного дня.

По данным областного УМВД, в Детском парке единовременно присутствовали не менее тысячи человек. Всего митинг-концерт в Пскове посетили 3,8 тыс. человек.

Мероприятия, посвященные Крымской весне, которая стала символом возрождения России, прошли и в Великих Луках. Здесь утро началось с командных подвижных игр для всех желающих «Делай с нами, делай как мы!» Зарядки прошли на спортивных площадках в районах города. В конференц-зале Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского состоялась акция «Крым. Форпост надежды». Дню вхождения Крыма в состав России был посвящен и музейный урок «Крым… Возвращение на Родину». В полдень великолучане также собрались на праздничный митинг-концерт «Мы вместе!».

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Явка составила 82,7%. 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.