Псковских рыбаков призывают не выходить на лёд водоёмов в связи с тёплой погодой

16:16, 18 марта 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области призвали рыбаков не выходить на лёд водоёмов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на водоёмах Псковской области сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он приобретает непрочную структуру, во многих местах появляются открытые участки воды.

В МЧС напомнили, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с сегодняшнего дня, 18 марта, запрещён. Об этом издано соответствующее Распоряжение Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Однако никакие запреты не могут остановить рыболовов-любителей. В надежде на богатый улов, рыбаки выходят на лёд, забывая об осторожности», - рассказали в МЧС и отметили, что небольшие заморозки по ночам не смогут укрепить подтаявший лёд, а наоборот, могут создать ловушку, когда полынья или прорубь затянется тонкой ледяной коркой, которая сломается под ногами неосторожного человека. Кроме того, прогнозируемое усиление ветра в период с 17 по 19 марта может привести к подвижкам ледовых полей, образованию значительных трещин и разрывов ледового покрытия. «В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые, несмотря на запрет выхода на лёд водоёмов Псковской области, на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации», - пояснили в МЧС.