0
15:38
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:24
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:46
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
13:31
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО)
13:07
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
10:15
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
08:59
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
Еще новости
Общество

Псковских рыбаков призывают не выходить на лёд водоёмов в связи с тёплой погодой

В ГУ МЧС России по Псковской области призвали рыбаков не выходить на лёд водоёмов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на водоёмах Псковской области сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он приобретает непрочную структуру, во многих местах появляются открытые участки воды.

В МЧС напомнили, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с сегодняшнего дня, 18 марта, запрещён. Об этом издано соответствующее Распоряжение Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

«Однако никакие запреты не могут остановить рыболовов-любителей. В надежде на богатый улов, рыбаки выходят на лёд, забывая об осторожности», - рассказали в МЧС и отметили, что небольшие заморозки по ночам не смогут укрепить подтаявший лёд, а наоборот, могут создать ловушку, когда полынья или прорубь затянется тонкой ледяной коркой, которая сломается под ногами неосторожного человека. Кроме того, прогнозируемое усиление ветра в период с 17 по 19 марта может привести к подвижкам ледовых полей, образованию значительных трещин и разрывов ледового покрытия. «В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые, несмотря на запрет выхода на лёд водоёмов Псковской области, на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации», - пояснили в МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2017
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО)
18 марта 2017
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО) 1
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
18 марта 2017
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2017
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией 1
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
18 марта 2017
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино»
17 марта 2017
Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино» 4

Идет загрузка...