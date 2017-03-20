Самосвал с пряниками

18:13, 20 марта 2017, ПАИ

Псковская область на протяжении последних нескольких лет показывает один из лучших в СЗФО результатов по росту производства в сельскохозяйственном секторе экономики. И региональные власти, и сами аграрии, говоря об успехах, добрым словом вспоминают антисанкции. Однако секрет «псковского сельхозчуда», безусловно, связан не только с ними. Все масштабные проекты, определяющие сегодня лицо регионального АПК, начали реализовываться до того, как было введено продуктовое эмбарго.

Золотая жила

«На нашей улице перевернулся самосвал с пряниками», – столь эмоционально еще в 2014 году отреагировал на введение запрета на экспорт в Россию целого ряда сельхозпродукции из стран Европы и США председатель Комитета по агропромышленному комплексу (АПК) Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Его оптимизм разделили многие местные аграрии. Складывалось впечатление, что сельское хозяйство вот-вот станет настоящей «золотой жилой» благодаря масштабным государственным вложениям и очищению рынка от западных конкурентов.

Впрочем, ежегодный рост аграрного сектора и без того отмечался в Псковской области с 2009 года. А за последние пять лет, рассказывает заместитель председателя Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева, объемы производства в отрасли выросли в 2,5 раза.

Особенно успешны были последние годы. В 2015 году в России производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 3%, а в Псковской области – на 15,3%. При этом рост продукции животноводства составил 19,2%. В 2016 году отрасль в регионе показала рост в 119,3%, в животноводстве он достиг 126,3%. Объем сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, работающих в Псковской области, составил около 30 млрд рублей. Намолочено почти 117 тыс. тонн зерна, накопано 152 тыс. тонн картофеля, убрано около 46 тыс. тонн овощей. Валовое производство скота на убой в живом весе составило 185 тыс. тонн, надои молока – 199 тыс.

Параллельно в регионе сосредоточились на возвращении в оборот сельскохозяйственных земель. В настоящее время в области используется для производства аграрной продукции 224 тыс. га. Задача, которую поставили перед собой псковские власти, – вводить в оборот дополнительные 10-15 тыс. га ежегодно. Работы в этом направлении при таких темпах хватит лет на десять. При этом, поясняет Татьяна Бабичева, есть земли, которые ввести в оборот сложно, настолько они уже заросли: их проще перевести в лесной фонд.

Царь-свиньи

Областные чиновники признают, что столь впечатляющие цифры стали результатом перехода в активную фазу одного конкретного мегапроекта в сфере животноводства. Еще в 2010 году Великолукский агропромышленный холдинг начал строительство на юге области первой очереди свиноводческого комплекса на 480 тыс. голов. На сегодняшний день комплекс выращивает на 33 откормочных площадках 1 млн свиней в год. В планах – выход на показатель в 2 млн голов в 2018 году.

Помимо свинокомплекса, в состав холдинга входят мясокомбинат с фирменной торговой сетью (магазины Великолукского мясокомбината известны далеко за пределами Северо-Запада) и комбикормовый завод с элеваторной группой, который производит 1 млн тонн гранулированных кормов в год. Сырье для него выращивается здесь же: в южных районах Псковской области введены в оборот 18 тыс. га земли, на которых возделываются пшеница, ячмень и тритикале (гибрид ржи и пшеницы).

В планах, по словам генерального директора агрохолдинга Владимира Подвального, строительство нового мясокомбината, лабораторно-исследовательского центра, завода по переработке и утилизации биологических отходов. Уже начал работу селекционно-гибридный центр. Объем инвестиций, вложенных в проект за эти годы, составляет 34 млрд рублей.

В результате в рейтинге ведущих российских производителей свинины великолучане занимают пятое место: в 2016 году на их долю пришлось 3,7% объема промышленного производства свинины в стране. Отметим, что по итогам 2015 года Великолукский свиноводческий комплекс в этом рейтинге был восьмым с показателем 2,7%.

Очевидно, что после выхода свинокомплекса на проектный уровень взрывной рост развития сельского хозяйства региона прекратится. Тем не менее, по словам Татьяны Бабичевой, областные власти рассчитывают, что и после этого аграрный комплекс будет показывать достойные 3-5% роста в год. Пока же гигантский свинокомплекс (а численность свиней, выращивающихся здесь ежегодно, уже превысила численность жителей региона) является не только поводом для гордости чиновников, но и источником политических скандалов. Миллион свиней производят колоссальные объемы навоза. И жители районов, в которых расположены откормочные площадки, при поддержке представителей оппозиционных партий регулярно жалуются на запах из лагун, в которых отстаивается жидкий навоз, и потоки фекалий, якобы сливаемых аграриями в местные реки.

Впрочем, представители агрохолдинга ссылаются на то, что все его объекты регулярно подвергаются контролю со стороны шести инстанций: Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, Ростехнадзора и трудовой инспекции. На предприятии регулярно бывают проверки, в его окрестностях берутся пробы почвы, воды и воздуха. Серьезных нарушений они не выявляют.

Как сыр в масле

«Взрывной рост аграрного производства область показывает, конечно, за счет Великолукского свиноводческого комплекса. Но есть достаточно много и средних по размеру предприятий с грамотными руководителями», – говорит директор колхоза «Красное знамя» из Новосокольнического района Псковской области Андрей Козлов.

«Красное знамя» – разноплановое хозяйство. В нем выращивают зерно, рапс, картофель, разводят ради деликатесного «мраморного» мяса коров голштинской породы. Но главное направление работы колхоза – молочное. Вот уже три года «Красное знамя» является поставщиком компании «Вимм-Билль-Данн».

По словам Андрея Козлова, с представителями лидера рынка молочных продуктов и детского питания в России он познакомился на профильной выставке в Турции: псковский молочник старается каждый год выезжать на подобные мероприятия в поисках новых контактов и идей. Сотрудники «Вимм-Билль-Данн», с которыми у него завязались хорошие личные отношения, вскоре приехали в Псковскую область: взяли пробы молока, дали рекомендации, что необходимо сделать и какие недостатки устранить, чтобы начать сотрудничество с федеральным брендом. В результате на сегодняшний день партнерами «Вимм-Билль-Данн» в регионе являются еще пять предприятий: всех их «подтянул», по его выражению, Козлов. «Требования очень высокие, но это того стоит», – утверждает он.

Запрет импорта сельхозпродукции на аграрном секторе Псковской области сказался, безусловно, положительно: «За исключением роста стоимости запчастей к импортной технике», – уточняет Андрей Козлов. Тем не менее, подчеркивает он, воспользоваться плодами побочного эффекта «большой политики» смогли лишь те, кто еще до всяких санкций приступил к модернизации производства и стал конкурентоспособным: овладел современной техникой и приемами работы, научился грамотно использовать новые технологии.

Татьяна Бабичева согласна, что уровень местных аграриев за последние годы значительно вырос. К примеру, говорит она, надой на одну корову составляет в среднем 5524 литра молока. А у великолукского агрохолдинга «Слактис» – и вовсе 9571 литр. Это притом что в благополучные советские времена средний надой составлял 2,2-2,5 тыс. литров молока на корову, а уровень в 3 тыс. считался «очень хорошим». Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве зерновых. В среднем в области аграрии собирают 27 центнеров с гектара. А раньше нормальным считался урожай в 11-13 центнеров, отличным – в 16-17. Тем не менее, уверена Татьяна Бабичева, до «потолка возможностей» псковским аграриям еще очень и очень далеко. Достаточно взглянуть на соседнюю Ленинградскую область, чтобы убедиться в э том.

Председатель совета директоров «Слактиса» Дмитрий Матвеев согласен, что региональным сельхозпроизводителям есть чему поучиться. Сам он внедряет на предприятии опыт лучших европейских и американских компаний. «Слактис» на собственных фермах производит молоко (коров в свое время завезли из Австралии), из которого делает полутвердые сыры. Сосредоточиться на этом направлении руководство агрохолдинга приняло решение опять-таки еще до всяких санкций. Первые инвестиции в создание современной линии по производству сыров были сделаны еще в 2011-2012 годах. Сегодня «Слактис» делает сыры для известных европейских брендов «Валио» и «Сваля». «Только у нас есть высокотехнологичное производство с собственной сырьевой базой», – объясняет Матвеев.

Он уверен, что потребление сыров в России будет только расти. А тем более – высококачественных сыров, приготовленных только из натурального молока. Но тем временем «Слактис» готовится к отмене санкций и потоку не слишком качественной импортной продукции по демпинговым ценам, которая хлынет тогда в страну. При этом отечественным производителям на первых порах придется работать чуть ли не в минус, предрекает Дмитрий Матвеев. И «отыграть» ситуацию назад поможет только высокое качество.

Полное чучхе

Очевидная проблема псковских сельхозпроизводителей – кадровая. Население региона сокращается, а число жителей села тает еще быстрее. Многие из оставшихся жить в деревне либо не жаждут заниматься тяжелой и интенсивной работой, либо не могут это делать по причине преклонного возраста и отсутствия необходимых для современного аграрного производства навыков.

Тот же великолукский свиноводческий комплекс создал в южных районах области 4 тыс. рабочих мест. Однако в 2016 году неожиданно для многих привез несколько сотен рабочих из Северной Кореи. «У северокорейцев нет подсобного хозяйства, значит, нет риска занести на предприятие опасную для свиней инфекцию. Украсть они тоже ничего не могут – им это попросту некуда будет унести. А кроме того, их не надо собирать по деревням: они компактно проживают в общежитиях», – поясняют знакомые с ситуацией эксперты логику агрохолдинга.

Но одними только азиатскими гастарбайтерами кадровую проблему отрасли не решить. Нужно готовить молодые высокопрофессиональные кадры, и рецепт, как это делать, у всех аграриев по большому счету один. «Надо привязать студентов к производству. Чтобы они поработали на новой, современной технике, получили хорошую зарплату и захотели вернуться на предприятие. Просто читая книги, нашей профессии не научишься», – считает Андрей Козлов.

Дмитрий Матвеев приводит схожий пример из американского и европейского опыта: «Надо сделать так, чтобы вуз и сельхозпроизводитель были одним целым». По его словам, за рубежом тамошние аграрии в местные профильные учебные заведения «ходят, как домой к себе». И наоборот: студенты теорию немедленно закрепляют практикой.

Региональные власти, похоже, того же мнения. В конце февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил на встрече с аграриями: «Крупные сельхозпроизводители должны с третьего курса обивать пороги ваших учреждений, охотиться за головами, брать ребят на стипендиальные программы. Делать все, чтобы они пришли к ним работать, а не ушли в другие сферы или уехали за пределы региона». В ответ на опасения сельхозпроизводителей вложенные в студента средства и время могут не оправдаться, если он по тем или иным причинам откажется возвращаться на село; глава региона предложил «вручную обеспечить трудоустройство этих ребят, чтобы уже во время обучения понимать, кто из них в силу своей квалификации, менталитета, географии проживания готов, получив диплом, пойти работать на село».

Маленькие, но гордые

На долю крупных предприятий, бывших колхозов и совхозов и новых агрохолдингов в структуре сельскохозяйственного производства региона, по данным Татьяны Бабичевой, приходится 75,9%. На долю личных подсобных хозяйств – по-прежнему весьма значительные 21,7%. Именно они производят 85% всего псковского картофеля. Наконец, 2,4% продукции выращивают фермеры. «Население сокращается, люди перестают заниматься сельским трудом. К примеру, в личных подсобных хозяйствах с каждым годом держат все меньше коров. Надо перекрывать этот спад производством в других категориях», – поясняет Татьяна Бабичева.

«Раньше фермеры появлялись в результате распада крупных хозяйств. Теперь – на пустом месте», – рассказывает зампредседателя областного управления по сельскому хозяйству. Управление по мере сил способствует этому процессу: начиная с 2012 года, 103 фермера получили финансовую поддержку в виде целевых грантов на сумму 190 млн рублей. Наглядный пример того, как работает грантовая система, – история крестьянско-фермерского хозяйства из Пыталовского района Людмилы Десятик. На грант женщина-фермер построила промышленную теплицу и приобрела специальный холодильник. Результат не заставил себя ждать: в этом году она уже сняла урожай в 25 тыс. тюльпанов. Помимо этих весенних цветов, хозяйство выращивает множество других растений: одних только роз насчитывается 32 вида. Теперь Десятик подумывает о приобретении новой теплицы: спрос на ее продукцию есть. Среди других хозяйств, получивших помощь из бюджета на начало своего дела, – фермы, выращивающие страусов и африканских сомов. На поддержку претендовал даже заводчик верблюдов: но конкурсный отсев его грантовая заявка не прошла.

Александр Братчиков, с легкой руки которого сельскохозяйственный ренессанс в Псковской области теперь ассоциируется с «самосвалом пряников», возглавляет компанию «ПсковАгроИнвест», специализирующуюся на производстве молока, свинины и продуктов из нее. Петербургский предприниматель до этого занимался стройкой. Но когда в начале 2000-х он и его партнеры приобрели мясокомбинат, понадобилось сырье. Его бизнесмены решили выращивать сами и купили в Псковской области совхоз-банкрот. После того как партнерство распалось, этот актив достался Братчикову. Сегодня «Соловьи» (по названию поселка в Псковском районе) – один из самых известных в регионе брендов, под которым выпускаются мясо и колбасные изделия.

Александр Братчиков и сам получил долю «пряников»: антисанкции, по его мнению, позволили ему и другим псковским аграриям значительно укрепить свои позиции. Впрочем, он также согласен, что в первую очередь в выигрыше оказались те, кто еще задолго до «ДТП с самосвалом» начал инвестировать в производство и переработку сельхозпродукции, выстраивая бизнес по современным технологиям. Предприниматель согласен, что аграриям пора начинать планировать свою жизнь на «после санкций». «Удар, конечно, будет, но не такой уж и жесткий, – уверен он. – Мы уже готовы».

Максим АНДРЕЕВ, специально для журнала «Эксперт Северо-Запад»