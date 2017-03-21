Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

12:33, 21 марта 2017, ПАИ

Первым пилотом, подавшим заявку на 22-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Дмитрий Жохов – один из самых молодых пилотов тепловых аэростатов в России, ему 21 год. «Несмотря на это, в копилке воздухоплавателя целый ряд побед – два раза он становился победителем чемпионата Тульской области, один раз выиграл чемпионат Центрального федерального округа. Он также является бронзовым призером Первого первенства России среди молодежи по воздухоплавательному спорту», - отметили в пресс-службе.

В Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Дмитрий Жохов участвует с 2015 года, и если в турнирной таблице юбилейной ХХ встречи он был тридцатым, то в прошлом году занял десятое место. Всего на данный момент у пилота 320 часов налета, он находится на 11 месте в российском рейтинге пилотов аэростатов, входит в молодежную сборную России по воздухоплаванию.

Напомним, что ХХII Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».