Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение
«Игорь Иванов решением Высшего Совета партии был снят с поста координатора ЛДПР по Пскову. Это было сделано для того, чтобы впоследствии Координационный совет регионального отделения мог исключить его из партии. Так что, заявив о выходе из ЛДПР, он просто сыграл на опережение», - заявил координатор Псковского регионального отделения Либерально-демократической партии России Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стало заявление о выходе из партии, сделанное 20 марта экс-руководителем Псковского городского отделения ЛДПР, депутатом Пыталовского районного Собрания Игорем Ивановым.
Напомним, Игорь Иванов заявил, что причиной такого решения стала «деструктивная работа, проводимая региональным отделением ЛДПР».
«Не удивлюсь, если в ближайшее время он окажется в составе «Родины» или «Открытой России». На 95% уверен, что это будет «Родина», - заявил Антон Минаков.