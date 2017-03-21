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Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение

«Игорь Иванов решением Высшего Совета партии был снят с поста координатора ЛДПР по Пскову. Это было сделано для того, чтобы впоследствии Координационный совет регионального отделения мог исключить его из партии. Так что, заявив о выходе из ЛДПР, он просто сыграл на опережение», - заявил координатор Псковского регионального отделения Либерально-демократической партии России Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стало заявление о выходе из партии, сделанное 20 марта экс-руководителем Псковского городского отделения ЛДПР, депутатом Пыталовского районного Собрания Игорем Ивановым.

Антон Минаков

Напомним, Игорь Иванов заявил, что причиной такого решения стала «деструктивная работа, проводимая региональным отделением ЛДПР».

Игорь Иванов

«Не удивлюсь, если в ближайшее время он окажется в составе «Родины» или «Открытой России». На 95% уверен, что это будет «Родина», - заявил Антон Минаков.

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