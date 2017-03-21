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Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины»

Экс-руководитель Псковского городского отделения ЛДПР, депутат Пыталовского районного Собрания Игорь Иванов заявил корреспонденту Псковского агентства информации, что склонен принять предложение лидера псковской «Родины» Константина Вилкова возглавить отделение партии в Пскове и Псковском районе. По его словам, окончательное решение он примет «сегодня или завтра», после «консультаций с коллегами».

Игорь Иванов

«Я сделал предложение действующему муниципальному депутату уже экс-жириновцу Игорю Иванову возглавить местное отделение партии «Родина» в городе Пскове и Псковском районе и принять участие в предстоящей избирательной кампании», - написал Константин Вилков на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 20 марта Игорь Иванов сообщил о выходе из рядов Либерально-демократической партией России. По его словам, поводом для такого решения стала «деструктивная работа, проводимая региональным отделением ЛДПР». В комментарии ПАИ он сообщил, что после этого к нему поступили звонки с предложениями «от целого ряда партий, в основном от непарламентских».

Игорь Иванов также рассказал, что в ближайшее время из состава ЛДПР выйдут «десятки его сторонников», которые также «не понимают, что творится в партии при новом руководстве».

Отметим, Константин Вилков также сообщил, что заявление о приеме в партию «Родина» подал действующий депутат Островского районного собрания, экс-единоросс Александр Белов. По его словам, «Белов примет участие в ближайших выборах от партии «Родина» в Островском районе».

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