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Общество

Валерий Полупанов предложил ввести ответственность за несвоевременное предоставление показаний счетчиков

Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов предложил установить ответственность за несвоевременное предоставление показаний счетчиков, за отсутствие коллективных и индивидуальных приборов учета и вести борьбу с неплатежами. Об этом он заявил на 21 марта в ходе круглого стола, посвящённого проблемам, связанным с изменением порядка оплаты за общедомовые нужды (ОДН), передает корреспондент Псковского агентства информации. Мероприятие проводит фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании.

Также высказался председатель общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. «Расчет по аналоговому методу - профанация, которая учитывала все несовершенства системы. Это борьба с последствиями, а не с причинами в виде недобросовестных жильцов и резиновых квартир. Правительство в конце года предупредило о необходимости расчета ОДН по расчетному методу. Надо говорить не о массовом нормативе на область, а переходить к нормативам для каждого конкретного дома. Ведь даже в одинаковых домах нормативы скачут от 0,9 до 4 киловатт на квадратный метр в месяц. Однако Федерация не дает права это сделать, но собственнику такую возможность следует предоставить». Он также сообщил, что не одобряет «повальной установки коллективных приборов учета», особенно для небольших домов, которые при любой экономии не окупят установку дорогостоящего прибора.

Алексей Кириллов предложил выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы позволить внедрять индивидуальные нормативы для каждого дома.

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