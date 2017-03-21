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Экономика

Специалисты нашли кишечную палочку в полуфабрикатах, поступивших в Псковскую область из Белоруссии

В пробе полуфабрикатов из говядины, поступивших через пункт пересечения границы в деревне Долосцы Себежского района, специалисты установили наличие бактерий группы кишечной палочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Вес товара «Говядина вкусная», произведенной ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» (Белоруссия), составил 0,5 тонны.

Сотрудники ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» выявили несоответствие образца продукции по микробиологическому показателю, выделив бактерии группы кишечной палочки

В настоящее время рредпринимаются меры по пресечению оборота опасной партии продукции.

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