На месте кафе «Карамель» в центре Пскова откроются пиццерия и суши-бар

15:48, 22 марта 2017, ПАИ

В помещении дома № 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове, которое ранее занимало кафе «Карамель», будет открыто заведение псковской сети «Пиццерия - суши-бар «Милано». Об этом Псковскому агентству сообщили представители данного предприятия общепита. Как стало известно ПАИ, в Дом Гельдта (Октябрьский проспект, 22) переедет заведение, ранее располагавшееся в доме № 50а по Октябрьскому проспекту. 25 марта оно будет работать по старому адресу последний день. Вновь открытое кафе встретит гостей в конце марта или начале апреля.

Как стало известно ПАИ, обновленная пиццерия сохранит прежнюю ценовую политику, но будет позиционировать себя в более высокой категории. В частности, по словам собеседника агентства, теперь в кафе посетителей будут обслуживать официанты, предполагается «ребрендинг» логотипа и «более современный дизайн», планируется расширение ассортимента за счет мороженого и десертов. При этом в «Милано» по-прежнему не будет крепкого алкоголя и коктейлей на его основе.

Отметим, что находившееся ранее в помещении на Октябрьском проспекте, 22 кафе «Карамель», было закрыто в начале марта. Принадлежало заведение группе компаний «Ресторанный партнер».