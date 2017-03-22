Андрей Турчак считает необходимым поддержать псковских садоводов и снизить налоговую ставку

15:56, 22 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о необходимости поддержать садоводов, которым увеличили налоговую нагрузку. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания главы региона с главами районов, которое проходит сегодня, 22 марта, в Плюссе.

О регулировании ставок земельного налога для обеспечения социально приемлемого уровня налоговой нагрузки доложила председатель Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева. Она рассказала, что принят план мероприятий по мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета, в соответствии с которым в 25 раз увеличены ставки для садоводческих земельных участков, в 7,5 раз - для дачного строительства, в 2 раза - для земельных участков под офисами и бизнес-центрами, в 2,5 раза - для участков ИЖС и ЛПХ на землях населенных пунктов.

Людмила Гребнева отметила, что встал вопрос корректировки ставок, острым вопросом оказалось увеличение налога для садоводческих товариществ. «Районы представили нам подробный анализ. Об отсутствии необходимости корректировки ставок заявили в Куньинском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах, Пскове и Великих Луках», - сообщила председатель комитета и добавила, что решение о корректировке ставок приняли в 7 районах – Дедовичском, Дновском, Палкинском, Пушкиногорском, Пыталовском и Себежском.

Спикер подчеркнула, что во многих садоводствах не используются 50% участков, а так как садоводство облагается налогом как юридическое лицо, садоводы обязаны в виде членских взносов возмещать эту сумму. Людмила Гребнева отметила, что надо избегать двойного налогообложения, когда и гражданин, и садоводство платят за одно и то же.

По её словам, принято решение определить площади земель общего пользования и участков, которыми садоводство не пользуется. «Но таким образом мы увеличим нагрузку на муниципалитеты, которым эти неперспективные земли перейдут», - заметила Людмила Гребнева.

«Вопрос тонкий, но садоводов мы должны поддержать. Они у нас одни из самых незащищенных», - сказал Андрей Турчак. Однако, по его словам, надо различать владельцев коттеджей из Корытово и реальных садоводов. «Это особая категория, которая нуждается в особой поддержке. К началу сезона мы должны сделать подарок по ставке налога этой категории граждан. Мы должны сделать шаг по уменьшению ставки, а дальше будем межевать, уменьшая земли общего пользования», - сказал губернатор. И предложил уменьшить ставку на 0,1%. Главы районов поддержали эту инициативу.

«Это вступит в действие со следующего налогового периода, то есть с 1 января», - заключил Андрей Турчак.