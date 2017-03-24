Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору

10:37, 24 марта 2017, ПАИ

В четверг, 23 марта, на очередном заседании президиума Псковского областного совета профессиональных союзов его члены заслушали объяснение председателя областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова по поводу подписанного им обращения к губернатору Андрею Турчаку. Напомним, в письме, подписанным Ивановым и представителями ещё нескольких общественно-политических организаций, выражалась поддержка главе региону в момент, когда «ряд деструктивных политических, общественных и профсоюзных сил Псковского региона пытается дестабилизировать ситуацию в Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профсоюзной организации, заместитель председателя совета Андрей Хришкевич по результатам рассмотрения данного вопроса заявил: «Псковский облсовпроф является самой крупной общественной организацией Псковской области, он представляет профсоюзное движение в медийном пространстве, представляет интересы членов профсоюзов в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в регионе, защищает их права путем организации коллективных действий – в частности, с февраля 2017 года организует публичные акции за индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Поэтому противоречивая фраза о «деструктивных профсоюзных силах», которые дестабилизируют обстановку в регионе, в заявлении, подписанном председателем членской организации Псковского облсовпрофа, всколыхнула всю профсоюзную общественность».

Однако, добавил Хришкевич, Игорь Иванов пояснил членам президиума, что под деструктивными силами, вносящими некие неправильные веяния в политическую и общественную жизнь Псковской области, он понимал некие альтернативные профсоюзы. При этом он среди представителей таких альтернативных профсоюзов Иванов упомянул Игоря Балабуста, возглавляющего региональное отделение объединения «Соцпроф», и депутата Псковской городской Думы Валерия Лесникова, который руководит местной организацией профсоюзов работников малого и среднего бизнеса, входящей в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), но не являющейся членской организацией Псковского облсовпрофа. Именно позицию по вопросам подписания регионального соглашения о минимальном размере заработной платы в Псковской области этих профсоюзных сил Игорь Иванов расценил как деструктивную. Он отметил, что его ошибкой и ошибкой других подписантов явилось неиспользование слова «альтернативных» применительно к профсоюзным силам.

Президиум Псковского облсовпрофа был удовлетворен таким пояснением, принял информацию Игоря Иванова к сведению и посоветовал ему и другим представителям членских организаций впредь точнее использовать термины в публичных заявлениях, добавил Хришкевич.