Президент Литвы заявила, что Россия является угрозой для всей Европы

18:25, 25 марта 2017, ПАИ

Президент Литвы Даля Грибаускайте снова заявила об угрозе, якобы исходящей от России. При этом она уверена, что Россия представляет угрозу не только для стран Прибалтики, но и для всей Европы, пишет РИА Новости на издание Foreign Policy.

Даля Грибаускайте напомнила, что Россия разместила ракеты, которые могут нести ядерный заряд, в Калининграде. По её словам, ракеты «могут достичь столиц европейских государств».

Глава государства подчеркнула, что Литва просит США решиться на постоянную дислокацию вооруженных сил в Балтийском регионе. «Нам также нужна ПРО», - сказала она.

РИА Новости напоминает, что заявления о якобы существующей угрозе со стороны России регулярно звучат со стороны руководства Литвы.