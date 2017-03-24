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Политика

Президент Литвы заявила, что Россия является угрозой для всей Европы

Президент Литвы Даля Грибаускайте снова заявила об угрозе, якобы исходящей от России. При этом она уверена, что Россия представляет угрозу не только для стран Прибалтики, но и для всей Европы, пишет РИА Новости на издание Foreign Policy.

Даля Грибаускайте напомнила, что Россия разместила ракеты, которые могут нести ядерный заряд, в Калининграде. По её словам, ракеты «могут достичь столиц европейских государств».

Глава государства подчеркнула, что Литва просит США решиться на постоянную дислокацию вооруженных сил в Балтийском регионе. «Нам также нужна ПРО», - сказала она.

РИА Новости напоминает, что заявления о якобы существующей угрозе со стороны России регулярно звучат со стороны руководства Литвы.

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