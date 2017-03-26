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Политика

В МИДе назвали новые санкции США «подрывом перспектив» сотрудничества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против российских компаний, сообщает РБК. Комментарий Захаровой опубликован на официальной странице министерства в Facebook. По ее мнению, данный шаг «подрывает перспективы налаживания многостороннего взаимодействия» между двумя странами

По словам официального представителя МИД России, новые санкции США «вызывают недоумение и разочарование». «Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что «данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории». Напротив, такой шаг, по ее словам, «полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США».

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