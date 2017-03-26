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В Татарстане женщина напала с ножом на медика скорой помощи

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения женщины на сотрудницу скорой помощи, приехавшей к пятимесячному младенцу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника скорой помощи, который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете», - подчеркнула она.

По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным управления МВД по Татарстану, инцидент произошел в городе Набережные Челны: в скорую помощь поступил звонок о том, что пятимесячной девочке стало плохо.

Сотрудники скорой медицинской помощи, приехав на вызов, застали в квартире отца ребенка, распивающего алкоголь со своей 28-летней сестрой. "В ходе разговора возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла ранение одному из медработников", - уточняется в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшую. Также в отдел полиции доставлен и отец ребенка.

Кроме того, госпитализирована пятимесячная девочка, которой вызывали скорую помощь, для выяснения состояния ее здоровья.

Напомним, 10 марта бригада скорой медицинской помощи прибыла к одному из домов в деревне Родина Псковского района, где стало плохо беременной женщине. После принятия решения о ее госпитализации, агрессивно настроенный сожитель пациентки попытался воспрепятствовать этому. В результате его действий пострадал водитель скорой помощи. С переломом костей носа и сотрясением головного мозга он был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.

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