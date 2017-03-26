По факту смерти ребенка, сбитого поездом в Плюссе, возбуждено уголовное дело

10:55, 27 марта 2017, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка грузовым поездом недалеко от железнодорожной станции «Плюсса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России.

Уголовное дело возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть).

По данным следствия, 25 марта поезд сообщением «Псков – Товарный – Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский» на 184 километре 1-го пикета станции Плюсса совершил наезд на двухлетнего ребёнка, в результате которого последний получил травмы несовместимые с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.