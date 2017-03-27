Пыталовский координатор облсовпрофа сложил полномочия из-за несогласия с политикой псковского руководства профсоюзов

11:37, 27 марта 2017, ПАИ

Председатель координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому муниципальному образованию Артур Ханагян, являющийся также председателем профкома ООО «Хас» и депутатом районного Собрания, сложил полномочия из-за несогласия с деятельностью псковского руководства профсоюзов. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

«Я принял решение покинуть пост председателя координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому району, а мои профсоюзные коллеги приняли решение выйти из рядов профсоюзов. Нам не по пути с такими профсоюзами, у которых «друзья» из «кошмарящей» профсоюзы партии «Справедливая Россия» и «прозападной» партии «Яблоко», до недавнего времени называющий Крым аннексией», - заявил Артур Ханагян.

Артур Ханагян также сообщил, что ему «как председателю координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому району уже поступают распоряжения из облсовпрофа в апреле собрать коордсовет и потом провести протестный митинг в Пыталово».

«Я, как депутат района могу сказать, что у нас в районе нет протестных действий у бюджетников, нет желания у врачей и учителей выходить на митинги… Так тогда зачем выводить на улицу народ, тем более под влагами «Яблока»?» - удивляется Ханагян.

«Я хочу напомнить председателю Псковского облсовпрофа [депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова - ПАИ], что у нас, членов СОП «Псковский облсовпроф», заключено официальное Соглашение о взаимодействии и сотрудничество только с одной партией, и эта партия – «Единая Россия». Вместо этого мы замечаем непонятные политические игрища и заигрывание с другими, либерального толка, партиями и движениями, которые расположены против конструктивной работы избранного большинством населения Псковской области губернатора Андрея Турчака», - добавил Ханагян.

Кроме того, по его словам, «аппаратом псковских профсоюзов проводятся непонятные действия, по отношению к первичным профорганизациям Пыталовского района, выдавая это то ли за проверки, то ли за «мониторинг», то ли ещё за что. Это негативно влияет на рабочую атмосферу трудовых коллективов. Невмешательство в деятельность коллегиальных органов Организаций профсоюзов не находит своего подтверждения».

«В связи с этим я принял решение покинуть пост председателя координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому району, а мои профсоюзные коллеги приняли решение выйти из рядов профсоюзов», - резюмировал он.