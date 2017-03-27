Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова

13:20, 27 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Самуйлова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 марта, за это решение высказались 19 народных избранников, против - 1.

Напомним, Александр Самуйлов переехал на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. и с 10 января приступил к работе на посту руководителя регионального отделения сотового оператора МТС.

Отметим, ранее Самуйлов заявлял ПАИ, что не намерен сдавать мандат депутата, поскольку в условиях приближающегося окончания полномочий действующего созыва гордумы это «не имеет смысла». При этом он сообщал, что не намерен вновь баллотироваться в гордуму Пскова.

Александр Самуйлов был избран в Псковскую городскую Думу пятого созыва в марте 2012 года по списку «Единой России».

Александр Самуйлов родился в 1971 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Инженер-системотехник» и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет с академической степенью «Мастер делового администрирования».

Работал слесарем-сборщиком, транспортировщиком НПО «Гидроимпульс», мотористом ДСО «Спартак», слесарем-наладчиком, электромонтером ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», слесарем-наладчиком, оператором Псковской областной типографии, руководителем департамента маркетинга и реализации консолидированной группы предприятий «Синтез-Холдинг», заместителем коммерческого директора по региональному развитию в ОАО «Псковмясопром», директором по развитию ООО «Перспектива Плюс», специалистом ОАО «Альфастрахование», заместителем директора по развитию торговой сети представительства ЗАО «Банк Русский Стандарт» в городе Пскове, директором филиала ОАО «Вымпелком», директором ГППО «Лесхозпром», директором по финансовым инвестициям Муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», директором департамента «Криогенные и газовые системы» компании «Псковтехгаз».