1
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
11:12
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
21:44
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
Еще новости
Политика

Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Самуйлова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации  с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 марта, за это решение высказались 19 народных избранников, против - 1.

Александр Самуйлов

Напомним, Александр Самуйлов переехал на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. и с 10 января приступил к работе на посту руководителя регионального отделения сотового оператора МТС. 

Отметим, ранее Самуйлов заявлял ПАИ, что не намерен сдавать мандат депутата, поскольку в условиях приближающегося окончания полномочий действующего созыва гордумы это «не имеет смысла». При этом он сообщал, что не намерен вновь баллотироваться в гордуму Пскова.

Александр Самуйлов был избран в Псковскую городскую Думу пятого созыва в марте 2012 года по списку «Единой России».

Александр Самуйлов родился в 1971 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Инженер-системотехник» и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет с академической степенью «Мастер делового администрирования».

Работал слесарем-сборщиком, транспортировщиком НПО «Гидроимпульс», мотористом ДСО «Спартак», слесарем-наладчиком, электромонтером ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», слесарем-наладчиком, оператором Псковской областной типографии, руководителем департамента маркетинга и реализации консолидированной группы предприятий «Синтез-Холдинг», заместителем коммерческого директора по региональному развитию в ОАО «Псковмясопром», директором по развитию ООО «Перспектива Плюс», специалистом ОАО «Альфастрахование», заместителем директора по развитию торговой сети представительства ЗАО «Банк Русский Стандарт» в городе Пскове, директором филиала ОАО «Вымпелком», директором ГППО «Лесхозпром», директором по финансовым инвестициям Муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», директором департамента «Криогенные и газовые системы» компании «Псковтехгаз».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы» Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии» Александр Куренков назначен исполняющим обязанности гендиректора «Псковпассажиравтотранса» В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области В полпредстве президента в СЗФО рекомендовали дождаться официальной информации о назначении нового федерального инспектора по Псковской области Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 1
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 67
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
24 марта 2017
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии 4
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13

Идет загрузка...