Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов

13:35, 27 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили новую схему избирательных округов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 79-й сессии представительного органа, которая проходит сегодня, 27 марта.

За новую схему проголосовали 14 народных избранников, 4 были против. Депутаты посетовали, что им так и не представили карту участков. Однако председатель комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Валерий Лесников пояснил: «Мы рассматривали ее в описательном виде. Примем - и нарисовать карту может каждый».

Напомним, необходимость принятия новой схемы нарезки округов связана с тем, что 10 февраля, на 78-й сессии Псковской городской Думы, был рассмотрен вопрос о внесении очередных изменений в Устав муниципалитета, касающихся принципов формирования городского парламента. В результате количество избираемых по партийным спискам депутатов сократилось с 13 до 10, а число одномандатников увеличилось с 12 до 15.