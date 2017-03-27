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В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале

Проверка, проведенная органами здравоохранения, образования и опеки Псковской области при участии правоохранительных органов не позволила найти 14-летнюю псковичку по имени Зинаида, якобы забеременевшую от собственного отца, 50-летнего Вадима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, 27 марта в эфире телепередачи на Первом канале ведущая сообщила о поступившем в редакцию письме от 14-летней жительницы Пскова, которая беременна от отца. 

Проверка баз данных управления образования и опеки, а также медицинских и страховых полисов показала, что в регионе нет 14-летней девочки с отчеством «Вадимовна», которая была бы беременна. Тем не менее, заявили ПАИ в пресс-службе, поиски будут продолжены: не исключено, что указанные в письме возраст девочки и имя ее отца не соответствуют действительности.

Ранее ПАИ сообщало, что доследственная проверка на предмет нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней по данному поводу проводится следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области. «Принимаются исчерпывающие меры по установлению указанных в письме лиц, их физическому местонахождению и опросу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили агентству в СУСК.

Следственное управление просит всех, кто располагает информацией о личности девочки и ее отца, сообщить об этом по телефонам в Пскове 290-622 или 290-628.

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