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В Псковском районе проводится проверка по факту гибели рабочего в результате взрыва

Сегодня, 27 марта, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате взрыва рабочего в поле вблизи одной из деревень в Псковском районе. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по региону, по предварительным данным, погиб один из троих рабочих, который был задействован для производства мелиоративных работ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС.  

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