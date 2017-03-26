Шахматисты псковского лицея № 8 победили в областном этапе турнира «Белая ладья»

13:49, 28 марта 2017, ПАИ

В Пскове подвели итоги областного этапа всероссийского соревнования «Белая ладья», который завершился 26 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, звание лучшей школьной команды региона получили школьники из лицея №8 Пскова. В состав команды под руководством тренера Владимира Никитенкова вошли Павел Сергеев, Иван Богданов, Александра Руденко и Екатерина Александрович. Второе место заняла сборная Псковского педагогического комплекса, третье - МБОУ «Гимназия имени С.В. Ковалевской» из Великих Лук.

Лучшей командой из района стала сборная МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа» Псковского района, которая заняла 4 место, опередив на 1 очко школьников из МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия».

Поздравить школьные команды с победой, а также вручить подарки от Федерации шахмат Псковской области приехали её председатель Дмитрий Шахов и куратор детских шахмат от Государственного управления образования области Николай Агафонов. Перед церемонией награждения от имени участников соревнований и детских тренеров директор Опочецкой гимназии Юрий Богашев поблагодарил Дмитрия Шахова за внимание к развитию детских шахмат и вручил ему памятный подарок.

Дмитрий Шахов и Николай Агафонов вручили всем представителям команд от Государственного управления образования благодарственные письма, а победители и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты.

Кроме того, команда лицея №8 отправится на финал Всероссийских соревнований, который пройдет со 1 по 9 июня в одном из пансионатов управления делами президента РФ на черноморском побережье в Краснодарском крае. С прошлого года к российским командам школьников подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Глава региональной Федерации шахмат отметил, что всегда старается поддерживать детских тренеров и учителей шахматного всеобуча, улучшать условия проведения соревнований. «В этом активно помогают нам и главы ряда муниципалитетов. Так, в ближайшее время в Великих Луках по решению главы города Николая Козловского откроется большой современный шахматный клуб. К сожалению, в Пскове об этом как юные шахматисты, так и взрослые могут только мечтать, поскольку столичные власти не могут эту проблему решить уже на протяжении нескольких лет», - сказал Дмитрий Шахов. Он считает, что отсутствие большого современного клуба - это серьезное препятствие в развитии шахмат, которое не позволяет проводить в регионе всероссийские и международные соревнования, что препятствует повышению мастерства псковских шахматистов.