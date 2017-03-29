Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом

18:06, 29 марта 2017, ПАИ

Работы по реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить до 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Наталья Сергеева.

Она рассказала, что работы производит сама религиозная община. Согласно разрешению на проведение работ, выданному Госкомитетом по культуре, там должны быть отремонтированы фасад и купол, потому что он был сделан достаточно давно из осинового лемеха, который уже рассыпался. Разрешение на работы действует до 30 июня.

По словам Натальи Сергеевой, на данный момент община ждёт поступления лемеха, производство которого ограничено, и заказать его изготовление можно только в определенных местах. «Пока там временное покрытие, которое обеспечивает защиту от атмосферных осадков», - уточнила Наталья Сергеева и добавила, что работы продолжатся, как только поступит лемех. При необходимости продлить сроки община снова обратится за разрешением в Госкомитет.

Напомним, церковь Святителя и Чудотворца Николая со Усохи строилась дважды. Первое здание было заложено в 1371 году, а после пожара, в котором было уничтожено первое строение, в 1535 году построили современный храм. На этом месте было высохшее болото, от того и название «со Усохи». В свое время это храм был вторым по величине культовым сооружением Пскова после Свято-Троицкого кафедрального собора. Сейчас из-за культурных напластований его высота уменьшилась на два метра. С точки зрения архитектуры это типичный псковский храм: одна глава, три апсиды, притвор и крыльцо с западной стороны, двухпролетная звонница. Есть два предела: южный придел Иоанна Богослова и северный придел Сретения Господня. Барабаны глав украшены традиционным псковским орнаментом. Из необычного — пристроенная вплотную к юго-восточному углу часовня «Неугасимая свеча», названная так за то, что здесь находилась икона Николая Чудотворца, перед которой постоянно горела лампадка.