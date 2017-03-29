Пресс-секретарь Цецерского о пикетах «Родины»: Политические провокации – один из грязных методов ведения предвыборной кампании

17:56, 29 марта 2017, ПАИ

«Политические провокации – это один из грязных методов ведения предвыборной кампании. К сожалению, не все кандидаты имеют возможность представить конкретную программу и достижения, поэтому они используют модель превозношения себя за счет попыток уничижения других», - написала в социальной сети Facebook глава пресс-службы муниципального образования «Город Псков» Анна Насыбулина, комментируя пост главы регионального отделения «Родины» Константина Вилкова о серии пикетов, которые партия провела в областном центре сегодня, 29 марта.

Отметим, что пикеты прошли под лозунгами с критикой городских властей и, в частности, главы Пскова Ивана Цецерского. По словам Константина Вилкова, «все пикетирующие вышли спонтанно, по отдельности, не договариваясь».

По словам Анны Насыбулиной, «что касается конкретно господина Вилкова, то это не новый игрок на политической арене, вполне подкованный в предвыборном процессе по использованию грязных технологий и всплывающий исключительно в предвыборный период. Учитывая, что самому господину Вилкову затруднительно представить свою чистую биографию, чтобы избиратель ему поверил, остается лишь одно – пытаться пачкать других». Таким образом, пресс-секретарь муниципалитета напомнила о судебном процессе, фигурантом которого являлся лидер псковской «Родины».

Она также посетовала, что от Вилкова «не поступило ни одного официального обращения, запроса, предложения, а сразу пикеты и плакаты». «Это всё ради того, чтобы завоевать внимание под маской авторитетного политика, но псковичи мудрее, чем он представляет. Если так хочется прорваться к городской власти, то нужно для начала разбираться в вопросах местного самоуправления, «жить жизнью города», - считает Насыбулина.

«На прошедшей сессии, в работе которой принимали участие все партийные фракции и неравнодушные граждане, были открыто рассмотрены меры администрации города по приведению городских территорий в порядок, и они были поддержаны всеми единогласно. Господин Вилков мог участвовать в работе сессии и поставить волнующие его вопросы открыто, но не это, видимо, ему нужно», - добавила руководитель городской пресс-службы.

Напомним, ранее Константин Вилков заявил, что «Родина» намерена выставить максимально возможное количество кандидатов по партийным спискам (48: по три в группе по каждому из 15 округов и еще трое – во главе списка) на выборы в Псковскую городскую Думу, которые состоятся в сентябре 2017 года, и что сам он будет баллотироваться по одномандатному округу.