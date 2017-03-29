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Максим Жаворонков: Выводы сомнительных СМИ о причинах убийства Татьяны Волар — не более чем домыслы

Растиражированная в некоторых сомнительных СМИ информация о причинах убийства бывшей начальницы отдела правового обеспечения Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Татьяны Волар — не более, чем домыслы. С таким заявлением в среду, 29 марта, выступил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор подчеркнул, что по факту гибели Татьяны Волар возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ 105 (убийство) и 158 (кража). Основной версией правоохранительных органов является совершение этих преступлений на бытовой почве. «Вывод о том, что убийство Татьяны Волар может быть связано с ее профессиональной деятельностью — не более чем гнусные инсинуации, не имеющие под собой никаких оснований», — добавил Максим Жаворонков.

Замгубернатора напомнил, что показания Татьяны Волар были в числе доказательств, на основании которых Управление по противодействию коррупции администрации области пришло к выводу о нарушении Натальей Вдовиной антикоррупционного законодательства. Именно эти нарушения явились основанием для последующего освобождения Натальи Вдовиной от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Оценка действиям Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в истории с ООО «База отдыха «Калацкое» дана в правовом поле контролирующими органами. Выявленные нарушения законодательства в настоящее время устранены.

В таких обстоятельствах любые предположения о заинтересованности администрации области в произошедших с Татьяной Волар событиях не выдерживают никакой критики.

Максим Жаворонков добавил, что Татьяна Волар за период работы зарекомендовала себя ответственным и профессиональным работником, а причиной ее увольнения по собственному желанию, вероятно, стала возникшая кадровая неразбериха в период незапланированной смены руководства госкомитета.

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