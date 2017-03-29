Путин разрешил ФСО изымать земельные участки для госнужд

19:40, 29 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации, сообщает Газета.ру.

Согласно документу, ФСО «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

В тексте говорится, что для реализации указа ведомства могут задействовать только уже работающих в госорганах сотрудников и использовать только федеральный бюджет, без дополнительного финансирования.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Летом 2016 года ФСБ России предложила наделить ее подобными полномочиями. Чуть раньше эти полномочия запросила и ФСО.