В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов

13:39, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором чтении поправки в статью 1 Закона области «О налоговых льготах на 2017 год». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 30 марта.

Напомним, согласно документу для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп будет предусмотрена льгота в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55кВт) включительно.

Кроме того, дополнен перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. В список вошли инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и при проведении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Что касается семей, имеющих ребенка-инвалида, то льгота будет предоставляться одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.