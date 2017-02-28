Псковские депутаты приняли в первом чтении законопроект о льготах по транспортному налогу для инвалидов

15:38, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении поправки к закону «О налоговых льготах на 2017 год». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Автор законопроекта – депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова – выступила с инициативой предоставить льготы по транспортному налогу для инвалидов 1 и 2 группы, которые имеют автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. Также льготу при оплате транспортного налога предлагается установить для родителей детей-инвалидов.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания единогласно поддержал данный законопроект. «Посчитать выпадающие доходы без принятия закона невозможно», - заметил председатель комитета Борис Полозов.

Члены Комитета по труду и социальной политике предложили его доработать и принять только в первом чтении.

В результате нормативный акт был принят в первом чтении.