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Общество

В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму

Полицейские и общественники обсудили с учащимися актуальную проблему предупреждения проявлений экстремизма и терроризма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по городу Пскову провели заседание «круглого стола» с учащимися профессиональных и общеобразовательных учреждений областного центра. Встреча проходила под девизом: «Полиция и молодое поколение: диалог и взаимодействие». Она состоялась в областной универсальной научной библиотеке.

В общении с ребятами приняли участие начальник ПДН 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову Елена Петрова и член Общественного совета при УМВД Юлия Александрова. Разговор шел о том, как выработать совместные эффективные меры по противодействию экстремистским проявлениям и распространению идеологии терроризма в молодежной среде.

В ходе диалога гости рассказали о формах и методах противозаконной деятельности некоторых экстремистских движений. В этой связи говорилось о правилах поведения человека в различных чрезвычайных ситуациях. Для наглядности демонстрировались слайды.

Член Общественного совета при УМВД Юлия Александрова особое внимание обратила на требования безопасности, касающиеся размещения на страницах социальных сетей персональной и иной информации личного характера пользователей. В свою очередь, майор полиции Елена Петрова предупредила собравшихся об административной и уголовной ответственности за нарушения тех или иных положений законодательства Российской Федерации.

Молодежная аудитория с интересом и пониманием отнеслась к обсуждаемому спектру вопросов. Полицейские и общественники рассказали также участникам «круглого стола» о положительном опыте работы псковских студенческих и других молодежных организаций, а также принятых специальных программах, в том числе социальной направленности, и пригласили учащихся принять в них самое активное участие.

 

 

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