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За сутки в Псковской области произошли 23 пала травы

30 марта в Псковской области зафиксированы 23 пала травы на площади 15,65 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорания произошли в Пскове, Великих Луках, Дно, Невеле, Кунье, Новосокольниках, Печорах, Пустошке, Себежском, Псковском и Великолукском районах

Всего с начала пожароопасного периода, в регионе произошли 38 палов травы на площади 29,47 га, в 2016 году их было 49 (60,74 га).

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что Правилами противопожарного режима в Российской Федерации неконтролируемые палы сухой травы запрещены. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

- на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

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