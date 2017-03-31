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Общество

Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день

Гости выставки «Свадьба EXPO», которая откроется завтра, 1 апреля, в ТРК «Акваполис» в Пскове, смогут принять участие в шуточной регистрации брака на один день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. 

Пожениться на один день можно будет на площадке выставки 1 апреля с 13:00 до 17:00 и 2 апреля с 12:00 до 16:00. Все «новобрачные» получат на память обручальные кольца и  соответствующее свидетельство.

Отметим, что шуточная регистрация брака   стала традиционной для «Свадьбы EXPO». Во время двух предыдущих выставок свои отношения на один день узаконили порядка 100 пар псковичей.

Напомним, что выставка пройдёт 1 и 2 апреля. Торжественное открытие экспозиции состоится завтра в 12:00. В «Свадьбе EXPO`2017» примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, пройдут различные мастер-классы и розыгрыши призов. В развлекательной программе выставки в этом году задействованы более 200 артистов.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. Полную концертную программу выставки «Свадьба EXPO» 2017» можно посмотереть тут

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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