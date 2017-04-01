«Почта России» принимает меры по оформлению участка в полосе отвода железной дороги в Дновском районе

09:57, 01 апреля 2017, ПАИ

Управление федеральной почтовой связи по Псковской области - филиал ФГУП «Почта России» примет меры в связи с выявленными прокуратурой нарушениями соблюдения законодательства о государственной собственности на объектах железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, Псковская транспортная прокуратура установила, что на земельном участке в полосе отвода Октябрьской железной дороги (в границах Дновского района), являющемся федеральной собственностью, находится производственное здание отдела перевозки почты ФГУП «Почта России», однако право на этот земельный участок не оформлено. С целью обязать предприятие устранить выявленные нарушения Псковская транспортная прокуратура направила в Дновский районный суд исковое заявление, оно было удовлетворено.

В настоящее время УФПС Псковской области принимает необходимые меры для получения всей документации, проводится межевание земельного участка.