0
10:54
Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
09:18
Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»
21:17
Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
20:23
Студенты ПсковГУ узнали о роли инноваций в развитии бизнеса и современных технологиях
19:45
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства
17:37
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
16:56
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
Еще новости
Общество

«Почта России» принимает меры по оформлению участка в полосе отвода железной дороги в Дновском районе

Управление федеральной почтовой связи по Псковской области - филиал ФГУП «Почта России» примет меры в связи с выявленными прокуратурой нарушениями соблюдения законодательства о государственной собственности на объектах железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, Псковская транспортная прокуратура установила, что на земельном участке в полосе отвода Октябрьской железной дороги (в границах Дновского района), являющемся федеральной собственностью, находится производственное здание отдела перевозки почты ФГУП «Почта России», однако право на этот земельный участок не оформлено. С целью обязать предприятие устранить выявленные нарушения Псковская транспортная прокуратура направила в Дновский районный суд исковое заявление, оно было удовлетворено.  

В настоящее время УФПС Псковской области принимает необходимые меры для получения всей документации, проводится межевание земельного участка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
01 апреля 2017
Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»
01 апреля 2017
Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»
Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
31 марта 2017
Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
Студенты ПсковГУ узнали о роли инноваций в развитии бизнеса и современных технологиях
31 марта 2017
Студенты ПсковГУ узнали о роли инноваций в развитии бизнеса и современных технологиях
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства
31 марта 2017
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства 1
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
31 марта 2017
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
31 марта 2017
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» 6
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
31 марта 2017
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...