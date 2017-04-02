0
19:35
12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля
15:45
Большая концертная программа с призами и подарками на Свадьба EXPO'2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:04
Несколько десятков пар уже поженились на выставке «Свадьба EXPO'2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:03
Народный календарь советует сегодня умываться колодезной водой для исцеления
12:02
Выставка «Свадьба EXPO`2017» продолжает работу в Пскове
10:21
Команда КВН «Льва Толстого,4» в четвёртый раз выиграла Кубок главы Пскова
19:53
Свадьба EXPO'2017: Часть 1 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино

Поэта Евгения Евтушенко, как он и завещал, похоронят в подмосковном поселке Переделкино. Церемония состоится 7 или 8 апреля, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на помощника поэта.

По его словам, сначала церемония прощания состоится в США, затем - в Москве. В настоящее время место прощания в российской столице уточняется.

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

Сын поэта Евгений рассказал Associated Press, что его отец скончался от рака. Впервые онкологию у Евгения Евтушенко выявили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки.

Недавно болезнь вернулась: у поэта диагностировали четвертую стадию рака. Как отметил друг семьи Михаил Моргулис, Евгению Евтушенко врачи давали   три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля
02 апреля 2017
12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля
Большая концертная программа с призами и подарками на Свадьба EXPO'2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 апреля 2017
Большая концертная программа с призами и подарками на Свадьба EXPO'2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Несколько десятков пар уже поженились на выставке «Свадьба EXPO'2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 апреля 2017
Несколько десятков пар уже поженились на выставке «Свадьба EXPO'2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Народный календарь советует сегодня умываться колодезной водой для исцеления
02 апреля 2017
Народный календарь советует сегодня умываться колодезной водой для исцеления
Выставка «Свадьба EXPO`2017» продолжает работу в Пскове
02 апреля 2017
Выставка «Свадьба EXPO`2017» продолжает работу в Пскове
Команда КВН «Льва Толстого,4» в четвёртый раз выиграла Кубок главы Пскова
02 апреля 2017
Команда КВН «Льва Толстого,4» в четвёртый раз выиграла Кубок главы Пскова
Свадьба EXPO'2017: Часть 1 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 апреля 2017
Свадьба EXPO'2017: Часть 1 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов
01 апреля 2017
В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов

Идет загрузка...