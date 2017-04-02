Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино

19:31, 02 апреля 2017, ПАИ

Поэта Евгения Евтушенко, как он и завещал, похоронят в подмосковном поселке Переделкино. Церемония состоится 7 или 8 апреля, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на помощника поэта.

По его словам, сначала церемония прощания состоится в США, затем - в Москве. В настоящее время место прощания в российской столице уточняется.

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

Сын поэта Евгений рассказал Associated Press, что его отец скончался от рака. Впервые онкологию у Евгения Евтушенко выявили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки.

Недавно болезнь вернулась: у поэта диагностировали четвертую стадию рака. Как отметил друг семьи Михаил Моргулис, Евгению Евтушенко врачи давали три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.